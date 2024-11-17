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▲伊森史萊特（左）拍攝《魔法壞女巫》竟爆發不倫戀緋聞，對象還是一起演出這部片的大牌女星。（圖／UIP提供）

▲楊紫瓊（右）與傑夫高布倫在《魔法壞女巫》分是魔法學園校長和奧茲國大巫師。（圖／UIP提供）

▲電影公司在美麗華百樂園的一樓廣場，陳列了高12米的《魔法壞女巫》主題聖誕樹，片中的奇幻情境在台重現。（圖／UIP提供）

由百老匯最轟動經典歌舞大戲之一改編的新片《魔法壞女巫》即將在全球盛大上映，雖然小天后亞莉安娜在片中扮演的好女巫葛琳達算是第2女主角，卻比女一辛西亞艾利沃還出鋒頭，特別她之前一段婚姻結束，盛傳是因爲與合演這部片的伊森史萊特擦出愛的火花，且兩人各自離婚到公開戀情，時間短到幾乎可稱為「無縫接軌」，被懷疑還未單身就已經交往。隨著片子將要推出，這段戀情也重新受到各方關注，成為片子最引人矚目的焦點之一。在歐美，《魔法壞女巫》已經享有盛名超過20年，是百老匯史上收入最高的音樂劇亞軍，僅次於《獅子王》，贏過老資格的《悲慘世界》、《媽媽咪呀！》、《歌劇魅影》等台灣人更熟知的經典，就不難理解為何《魔法壞女巫》從宣布拍成電影版到現在要上映，一直受到各方極高的關注，賣座成績更是備受看好，由於戲院上映在即，舞台劇版近期的票房更居高不下，這兩週在百老匯的賣座都超過了《獅子王》，可是關於這部片，還有一個片商想避也避不了的話題：亞莉安娜的緋聞戀情。去年亞莉安娜傳和丈夫達頓戈梅茲離異，就被傳早已移情到合演《魔法壞女巫》電影的伊森史萊特上，伊森後來也與結婚多年、生了兒子的莉莉傑宣告分手，外界也懷疑跟亞莉安娜脱不了關係，而兩人與《魔》片劇組一起為片中扮演校長的楊紫瓊，舉辦榮登奧斯卡影后的慶祝會，亞莉安娜與伊森都有出席，當時彼此之間就已經看得出頗有情愫。後來他們各自都否認是雙劈、不倫，都強調是在各自恢復單身後才交往，儘管詳細的時間不太經得起仔細檢視，然而外界感覺他們也不是為了片子票房炒緋聞，是真的有互相愛慕的感情存在，也只能先祝福。有別於亞莉安娜和達頓戈梅茲在婚後關係還不算太差，伊森史萊特和莉莉傑之間就沒有那麼和平，莉莉始終認為自已是被「小三」破壞了婚姻，導致伊森變成背判她的渣男。目前各方倒是還極為看好《魔法壞女巫》的電影版票房，亞莉安娜的感情風波，雖備受討論，卻似乎沒造成太大的影響。而《魔法壞女巫》的導演朱浩偉有台裔的身分，讓這部片也和台灣拉近了點距離，雖然以知名度而言，台灣一般觀眾知道這齣戲有多威猛的還不算多，片商特地即日起至2025年1月1日在美麗華百樂園1F水舞廣場展出高達12米的巨型《魔法壞女巫》電影主題聖誕樹，讓民眾能夠感受片中的奇幻氣息。且這座主題聖誕樹前還有兩位主角女巫的藝術裝置，可以讓大、小朋友在現場體驗片中奧茲國的魔法氛圍，只要到現場拍照打卡並上傳環球影片粉絲專頁的指定貼文，就有機會獲得《魔法壞女巫》電影限量周邊商品，活動詳情可以關注環球影片粉絲專頁https://www.facebook.com/UniversalTaiwan/?locale=zh_TW。《魔法壞女巫》將於11月21日（週四）起在全台各地盛大上映。