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G20峰會將於本月18日至19日在巴西舉行，包括美國總統拜登和中國國家主席習近平在內的全國元首將齊聚巴西里約熱內盧。今年G20峰會的輪值主席國巴西，特別將議程聚焦在對抗飢餓與貧窮，G20峰會開幕當天，將同時成立全球對抗飢餓與貧窮聯盟（Global Alliance Against Hunger and Poverty），希望終結世界目前高達7.33億人挨餓的現況。根據《美聯社》報導，NGO組織「里約和平（Rio de Paz）」於週六在里約熱內盧海灘舉辦活動，在沙灘上放置733個空盤子，盤內畫上十字架，象徵著全球目前正在挨餓的7.33億人。據聯合國最新統計，2023年全球約有7.33億人挨餓，相當於世界上11分之1的人口。里約和平的主席科斯塔（Antonio Carlos Cost）表示，來自世界各地的政治領袖齊聚里約熱內盧參加G20峰會，「他們手中掌握著消除飢餓的權力」。G20峰會開幕當天，將同時成立全球對抗飢餓與貧窮聯盟。G20所有成員國均簽署了文件，承諾在2025年至2030年期間採取實際行動，加速消除飢餓和減少貧困。消除飢餓和貧困是主辦國巴西在這次G20峰會最優先的倡議之一，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）曾說過，飢餓不應被視為一種存在的自然現象，而是需要政治決策治理解決的問題。