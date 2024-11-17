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▲李珠珢在新貼文中，標註了自己的中文名字。（圖／IG my._.chuuu）

曾效力於韓職起亞虎啦啦隊的女神李珠珢，今年來台友情應援，沒想到掀起轟動，不僅因為「三振舞」爆紅，更因長相甜美被譽為是「AI女神」，近期還因和代表韓國出戰12強賽的金倒永傳出緋聞，而再度受到討論，而李珠珢今（17）日在IG上發布新動態，標註了自己的中文名字，讓關注她未來動向的粉絲嗨翻，直呼：「懂的都懂！」李珠珢今天在IG上更新新貼文，曬出自己各種角度的美照，內文還寫下：「Brown Bread..」而讓台灣粉絲欣喜的是，李珠珢在貼文中標註了自己的中文名字，更附上了可愛的牛角麵包、蝴蝶餅乾符號。而貼文一出，不少台灣網友紛紛湧入留言區，急問李珠珢是否確定要來台灣：「來台灣了啦」、「居然還加了中文名字這是在暗示什麼嗎」、「有標李珠珢了，懂的都懂」、「來台灣保證紅到頂天，別怕」、「韓國冬天冷，歡迎來台灣避寒過新年！」不過也有部分韓國粉絲著急喊話：「不可以去別的地方喔。」事實上，現在李珠珢未來的動向備受關注，因為她先前已經被證實離開起亞虎啦啦隊，南韓網站「Namu Wiki（나무위키）」更顯示，APEX上的名單已經有所更動，不僅新增數名新人，退役成員名單也有變動，其中還包含了李珠珢的名字，註明她已在2024年退團，不只如此，先前退出的李多慧、邊荷律等人也都在同份名單中，也讓外界十分憂心李珠珢的去向。