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▲選手們體驗山海環繞的壯麗賽道帶來獨特的比賽體驗。（圖／屏東縣府提供）

▲9位坐輪椅選手參賽，傳遞運動無障礙精神。（圖／屏東縣府提供）

由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空與LAVA Sports台灣鐵人三項公司攜手舉辦的「2024日本航空墾丁國際馬拉松」，17日在墾丁大灣草坪圓滿落幕，共吸引來自22個國家、68位外籍選手，近2500名跑者完賽。縣府交旅處表示，今年賽事競爭激烈，全馬組（42公里）男子冠軍汪宇義以3小時11分26秒奪冠，女子冠軍郭紫涵則以3小時43分27秒封后。半馬組（21公里）男子冠軍由James Drakeford以1小時23分17秒率先衝線，女子冠軍林祐葶則以1小時30分21秒摘下桂冠。今年日航墾丁馬特別邀請「愛運動。動無礙」團隊的9位輪椅選手參與，他們以雙手推動前進，共同體驗山海環繞的壯麗賽道。選手們表示，墾丁的自然景致與沿途補給站提供的道地美食，為他們帶來獨特的比賽體驗。此外，賽場上還設有互動遊戲與抽獎活動，冠名贊助的日本航空更提供台北—東京來回經濟艙基本里程數（JMB 20000哩）作為大獎，將現場氣氛推向高潮。參賽者和遊客紛紛表示，日航墾丁馬是冬季跑步旅遊的最佳選擇。