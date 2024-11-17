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▲日本隊先發投手才木浩人，對於台式應援也感到相當震撼：「就當球迷都在替我加油。」（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.16）

近期世界12強棒球錦標賽如火如荼開打，而昨（16）日在台北大巨蛋舉行的「台日大戰」，也讓日本媒體為之震撼，因為台灣球迷的應援聲浪實在大太，場邊日本媒體實測音量高達90分貝，讓日媒直呼：「根本聽不到彼此說話了」、「太恐怖了吧」、「比柏青哥店內打彈珠的噪音還大，幾乎無法講話。」據悉，昨晚大巨蛋湧入34882名球迷看球，僅管這之中也不乏日本球迷，不過畢竟是台灣主場，中華隊球迷還是佔了大多數，觀眾席的觀眾幾乎都穿著中華隊應援球衣，每當中華隊拿分，現場DJ和觀眾就瘋狂吶喊，在中華隊進攻時加油聲浪更是大到不行，加上啦啦隊女孩們的應援曲，場面可說是十分震撼。對此日媒也感嘆，幾乎聽不到隔壁的人說話，在戴培峰7局轟出陽春砲時，實測音量高更是達90分貝，讓外媒都嚇壞：「根本聽不到彼此說話了」、「比柏青哥店內打彈珠的噪音還大，幾乎無法講話。」不過日本隊的球員們對此則沒有太多反彈，先發投手才木浩人更是幽默喊道：「就當球迷都在替我加油。」不過也認同台式應援真的相當驚人，但比賽能無失分還是感到很開心，總教練井端弘和則哀喊贏得不輕鬆，直呼台式應援實在太強大：「因此比賽打得不如我們預期。」