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天母棒球場有膠囊旅館？天母的左外野有著6個圓頂形的帳篷，靠近球場一側是透明的，有在關注中華職棒消息的應該都知道這是味全龍的「星空露營區」，不過對於日本媒體來說這卻很陌生，《日刊體育》今日在日本對決古巴的比賽發文寫道「左外野的膠囊旅館？」對此建築物感到好奇。天母棒球場的左外野區設置了6個穹頂形狀的透明帳篷，外觀看起來像膠囊旅館一樣新奇。這些帳篷實際上是味全龍在例行賽期間對外開放的特殊觀眾席，讓球迷能夠在舒適環境下欣賞比賽。不過，這些席位在此次國際賽事中並未開放使用。⭐️本區位於天母球場左外野，共開放4組。⭐️平日每組6,900元/假日每組11,400元⭐️每組含左外野團體票1組（可供6人進場，115cm以下孩童免票），同行人數如超過6人可另購野餐席票券入場，每組最多10人。✅每組均享專屬庭園區、星空帳（含空調及沙發桌椅）、迎賓啤酒點心組🍺、6人份烤肉餐🍖（開賽後陸續送餐）目前比賽進行到5局打完，日本靠著7支安打得到5分，早川隆久5又1/3局被敲4 安丟2分，送出7次三振出局，教練團決定在6局上換投。天母今天下午開始就一直下著綿綿細雨，不過比賽繼續進行，球員必須在惡劣的天氣下進行賽事，場地和身體濕滑，考驗著守備和投球。