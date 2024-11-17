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▲《大聯盟》因為主演的知名男星不少，加上喜劇包裝，台灣賣座還算不差。（圖／摘自IMDb）

▲《夢幻成真》是美國影迷心目中的經典，台灣票房很慘淡。（圖／摘自IMDb）

▲《魔球》是為棒球片找出新角度，台灣的反應倒算不錯。（圖／摘自IMDb）

世界棒球12強賽是目前全台灣最受關注的熱門話題，中華隊的表現備受全民關心，每有出賽，大家不管時間方不方便都會守在電視機前收看轉播。棒球堪稱是台灣的國球，台灣人有不少都是忠實棒球迷，然而棒球電影在台灣，卻一直是票房熱不太起來的片型，上一部在台大賣的棒球片，已經要到10年前的《KANO》，而片子雖然全台票房3.4億，因為預算就3億，也沒賺到什麼錢。至於美國的棒球電影，反應就更不理想，連被影迷視為經典的《夢幻成真》，台灣票房也都很慘淡。全世界各地，和台灣一樣瘋棒球、視棒球為「國球」之一的地區，就是美國，有機會在台灣上映的棒球電影，除了本土自製外，也是好萊塢棒球片機會最大。只是除了35年前湯姆貝林傑、查理辛等人主演的美國職棒喜劇《大聯盟》，曾經有過首映週末外片新片票房亞軍的成績，其他賣座幾乎都是灰頭土臉，不管主角再大牌，或是情節再有好評都沒救。一度當紅搶手的凱文科斯納，主演的《百萬金臂》，除了棒球外還有男女之間的性愛、情慾作為調味，美國上映時叫好又叫座，台灣反應卻是冷颼颼。到了《夢幻成真》，改換元素成了棒球加親情，老美觀眾看得感動落淚，台灣遲遲沒有片商願意引進，直到美國上映後的快兩年台灣才上映，且還是趁凱文的人氣由於《與狼共舞》奧斯卡大勝、聲勢在最高點的時候在台推出，票房一樣冷清。永遠的金髮美男勞勃瑞福，曾經主演了一部描述棒球選手人生變化也提及和幾位女性感情的《天生好手》，也是美國迴響不俗，台灣稍嫌冷淡。被外界視為他弟子的布萊德彼特，也演了棒球為主題的《魔球》，卻因為主要放在球隊和教練透過數學分析來挑選球員，不算傳統典型的棒球電影，反倒在台灣口碑鼎盛，後勁十足，北市票房超過2600萬，已是相當突出。還有查德威克鮑斯曼與哈里遜福特主演的《傳奇42號》，講述首位登上美國職棒大聯盟的黑人球員傑基羅賓森的故事，北美票房逼近1億美元，美商在台分公司在一連串棒球電影踢鐵板後，決定戲院不上映，直接進入影音市場。國片以前也拍過馬景濤演王貞治的《感恩歲月》、或是邀請棒球名將趙士強演出《紅葉小巨人》電影等，也是賣座皆不理想。為何台灣觀眾對棒球電影如此冷淡？也許棒球迷和電影迷重疊度就不高，球迷喜愛的是真實在球場感受比賽的刺激，電影拍出來他們未必感到過癮，而就上戲院想要得到娛樂的電影觀眾而言，動作打鬥或者科幻特效，帶來的滿足也許比棒球場上的比數更豐富，因而呈現出這種「棒球比賽燒滾滾，棒球電影冷颼颼」的兩極情況。