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世界棒球12強賽台澳之戰在台北大巨蛋進行，震耳欲聾的主場加油聲完美詮釋了主場優勢的重要性。中華隊今（17）日對戰澳洲是爭取晉級的關鍵戰役，全場球迷觀眾的驚人噓聲干擾，讓澳洲投手Lewis Thorpe失去專注度，投出失投被「巨蛋王」曾頌恩逮到，擴大領先優勢，擊出本屆中華隊第四棒的首支安打。自台北大巨蛋啟用以來，國際賽事的高上座率和熱烈氣氛成為常態。本次12強賽座無虛席，球迷震耳欲聾的加油聲被外媒形容為「魔鬼主場」。尤其在比分膠著時，大巨蛋激動情緒化，反應讓客隊球員的壓力倍增。比賽進行到3局，中華隊林立執行戰術，他也成功盜上二壘，讓澳洲投手不得不一直看管跑者。不過，每次牽制都引來全場球迷的驚人噓聲，現場分貝一度逼近130，澳洲投捕不得不喊暫停溝通。台灣球迷超狂的干擾聲不僅打亂了投手的節奏，也影響對方投手Lewis Thorpe專注力，隨後被曾頌恩掃出清壘的二壘安打，助中華隊一舉攻下2分，這也是中華隊第四棒的第一支安打，目前累計11打數僅敲1安。