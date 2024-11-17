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在台灣，偏鄉地區往往面對社會服務資源短缺的問題，即便到了六都，城鄉差距依然明顯。據財政部顯示，以士林區為例，該區內為台北市最富裕的里，但中低收入戶的數量卻位居全國第四。針對類似困境，基督教芥菜種會透過推動「一縣市一助人網」，希望能攜手在地企業與資源單位，共同協助弱勢家庭走出困境，達到SDGs永續城鄉目標。芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會致力關懷弱勢家庭的需要，在服務的過程中發現，即使在六都當中，也有許多社會資源不足以支撐、無法獲得即時陪伴與協助的困難家庭。家住士林區社子島的小玉（化名），患有躁鬱症，她靠著擺攤，獨力扶養照顧9歲孩子和74歲的父親。孩子因注意力不足過動症等症狀，照顧原本就很辛苦，今年5月，父親進行心導管手術，小玉幾乎無法出門工作，經濟壓力沉重，在身心俱疲下向芥菜種會求助。走進社子島發現，許多孩子為單親或隔代教養，且當地人口老化問題嚴重，芥菜種會與社子島在地據點「三三號跨界福音工作站」合作推動「社子島助人網」，支持孩子放學後，有安全的課輔照顧環境，同時串聯在地愛心企業提供晚餐，聘僱在地民眾送餐，並重啟長者關懷服務。小玉一家第一時間獲急難救助金的支持，孩子也進入芥菜種會認養服務系統，小玉更進一步透過在社子島助人網，參與長者據點活動和課輔班陪讀工作，獲得穩定的收入，安定家庭生活。李肇家強調，社區是支撐家庭的重要基石，因此在社區推動助人網，攜手在地企業共建永續城鄉，期待在地化的社會支持網絡，成為困難家庭改變的契機，讓社區互助、共生共好。