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世界棒球12強，賽前3連勝的日本隊今晚只要擊敗古巴，就能提前拿下4強門票，且會淘汰古巴，攸關生死一戰，儘管天母棒球場雨勢連綿，但兩隊皆火力全開，日本從5：1領先到6：6被追平，關鍵第8局啟用「超級快腿」五十幡亮汰，利用栗原陵矢的高飛犧牲打成功跑回致勝超前分，終場以7：6險勝，接著只要中華隊贏球就能攜手前進東京。日本前5局，除了首局外，局局有分數進帳，2下森下翔太觸身球上壘，佐野恵太安打送回第1分；3下森下翔太高犧牲打，第2分回本壘；4下2支安打加高飛球得到第3分，5下打了8人次再下2分，日本前5局打完以5：1領先。只是6上風雲變色，日本先發左投早川隆久先投保送，接著被昨天夯出逆轉轟的Yadil Drake敲出二壘安打失掉第2分，留下一、二壘有人情況退場，接替的横山陸人解決首名打者後又被敲安，古巴啟用代打戰術成功，單局灌進3分。日本5：4古巴。早川隆久今主投5,1局，被敲4安、飆7三振、3保送，失4分都是自責分。多明尼加則採投手車輪戰，先發投手Raymond Figueredo只投2局被敲3安、2三振、2保送、失2分自責分。6下日本靠保送擠回第6分，但牧秀悟敲成雙殺打，滿壘攻勢未能形成大局，7上還發生失誤，投手清水達也傳一壘失誤，反倒讓多明尼一口氣跑回2分，這還是日本隊本屆第一個失誤，被追成6：6平手。8下，日本也靠對方失誤上壘，並啟用工具人「超級快腿」五十幡亮汰，關鍵一換，讓日本有機會利用栗原陵矢敲出的高飛犧牲打衝回超前分，日本7：6。9上，藤平尚真上場關門，未料接連被敲安還投出觸身球，擠成滿壘，好在即時回穩，連飆出2次三振，最終日本以1分之差獲勝，並以四連勝率先拿下四強門票。值得一提的是，日本隊自2019年12強複賽擊敗墨西哥開始，締造國際賽23連勝。