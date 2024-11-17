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2024年世界棒球12強賽預賽進入尾聲，中華隊今（17）日晚間交手澳洲，另一場日本對古巴之戰成為台灣球迷關注焦點，隨著日本以7：6險勝古巴，全場台灣球迷爆發出震耳欲聾的歡呼聲，因為這場勝利讓中華隊的晉級路徑更加明朗，只要中華隊在稍晚的比賽中擊敗澳洲，即可確定晉級日本東京進行的超級循環賽，爭取最終冠軍。中華隊在7局取得8：2大幅領先之際，日本與古巴之戰進入最後9局，大巨蛋大螢幕現場直播天母賽事，當日本在滿壘危機飆出再見三振擊敗古巴時，大巨蛋氣氛瞬間沸騰到最高點，球迷歡呼聲此起彼落，因為日本的勝利不僅讓古巴確定無緣晉級，更給中華隊帶來關鍵的晉級機會。在這樣的晉級態勢下，中華隊只需擊敗澳洲，即可以小組第二的身份晉級東京複賽。目前中華隊在9局取得11：2大幅領先，晉級機會相當濃厚。中華隊在世界棒球12強賽的主場賽事吸引大批球迷進場，首戰對韓國吸引3萬4528人，第2戰對多明尼加有2萬0388人到場，與日本的第3場比賽更湧入3萬4882名觀眾，寫下台灣舉辦國際賽以來，單場最多進場觀眾人數紀錄，而今日預賽第4戰對上澳洲則吸引了3萬4166人。