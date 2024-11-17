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▲這些神秘飛行物體發出鮮豔的粉色、橘色、黃色及紫色的光芒，且彼此之間維持固定距離緩慢而一致的移動。（圖／翻攝自影片截圖）

美國網路論壇Reddit，近日分享了一段拍攝於2011年的影片，影片拍攝地點據稱在阿富汗一處軍事基地上空，一群不明飛行物體遭到飛彈擊中後竟然絲毫無損，引發網友熱議。有網友認定這就是不明飛行物（UFO）存在的證據，也有網友認為這是訓練目標或照明彈。根據《每日郵報》報導，Reddit論壇上的不明飛行物體討論版，近日有位網友分享了近10分鐘長的影片，影片中可以看見4個神秘球形物體懸浮在遠方山脈半空中，隨後一枚飛彈從畫面右上方射穿兩個懸浮球體，看似飛彈徑直穿透了它們，瞬間噴出大量黑色碎片，但碎片消散後這些球形物體仍在原本所在的半空中，似乎絲毫無損。尤其影片6分鐘左右，影片攝影模式從熱成像切換到正常視角，可以看到這些物體發出鮮豔的粉色、橘色、黃色及紫色的光芒，且彼此之間維持固定距離緩慢而一致的移動。有網友認為球形物體是訓練用的照明彈，但許多網友指出訓練用照明彈不會像影片後段所呈現的那般發出鮮豔光芒，也無法在維持固定距離下協同移動。而且影片後段，球形物體升空的速度非常快。種種跡象讓許多網友相信，這些球型物體就是來自外太空的幽浮。還有網友自稱是前駐阿富汗軍人，信誓旦旦說曾目睹與影片中類似的球形飛行物。美國五角大廈日前才公布了UFO年度報告，報告稱自2023年5月至2024年6月，發現有21起不明異常現象（Unidentified Anomalous Phenomena,UAP）案例無法解釋，但五角大廈也強調，尚未發現任何外星生命、活動或技術的證據。不過，這份報告本身已經被許多美國國會議員當作外星智慧存在的證據。