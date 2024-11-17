世界棒球12強賽中華隊確定晉級4強！今（17）日晚間中華隊表現亮眼，以11:3痛擊澳洲，同時日本也擊敗古巴，中華隊隊史首次晉級四強超級循環賽，對此，各大超商與民眾同慶，將再明（18）日推出各種優惠活動，包含全家推出特大經典美式買1送1，7-11則有CITY CAFE厚乳拿鐵 買2送2等，完整優惠一次看。
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特大經典美式買1送1
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CITY CAFE厚乳拿鐵 買2送2
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桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml 買2送1
📍門市優惠活動11/18-11/19
思樂冰大杯全口味買1送1
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Hi café全品項特大杯冰茶系列享任選買1送1
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3. Dlucio 氣泡酒：加 1 元多 1 件，舉杯助陣更歡樂！
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