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▲郭俊麟今天主投3又2/3局被敲5支安打丟1分，只有1次保送，展現成熟投手的價值。（圖／記者葉政勳攝）

▲8局下輪到陳冠宇上來，他總是能好球走在前面，投起來輕鬆省力，很快結束投球任務。（圖／記者葉政勳攝）

▲本次國際賽有大突破的「眼鏡俠」莊昕諺，在經過日本和韓國兩場大戰洗禮後，心態成熟，關鍵三振幫助球隊化解危機。（圖／記者葉政勳攝）

儘管雨勢攪局，但天母棒球場作戰的日本隊還是在激戰9局後以7：6擊敗「紅色閃電」古巴，率先晉級。這也就意味著中華隊只要擊敗澳洲，就可以闖進東京的超級循環賽。今日在臺北大巨蛋，台灣投打也奉獻了一場出色的比賽，昨天對日本一戰的精心安排，讓教練團牛棚有很多可用之兵，從先發投手郭俊麟開始．莊昕諺、張奕、林凱威、陳冠宇和吳俊偉等6人聯手壓制，最終以11：3取勝，晉級超級循環賽，也是首次打進四強。儘管中華隊每一場都是全力以赴，但是在昨天對上日本隊的比賽，能看出教練團對於整體規劃是有一些考量的，前幾場出賽表現出色的「勝利組」牛棚，被視戰況極大程度地保留，陳冠宇（兩戰24球）、吳俊偉（兩戰33球）、林凱威（兩戰21球）、張奕（1戰20球）都沒有出賽，體力得到恢復和保留。此役先發陳柏清（58球）下場後，中華隊處於0：3落後，基本上由黃恩賜（27球）和江國豪（47球）完成大部分工作，除了此三人對澳洲出賽機會不高之外，其他球員此役應該都會在牛棚等待，甚至若是今天日本擊敗古巴，連林昱珉都不是沒有可能上來守成。這一屆中華隊非常重視情蒐，無論是投手賽前對於對方打者的情蒐，又或是打者自己之間的交流，都非常仔細和強調。今天林立敲出的那支關鍵安打，就似乎是受益於選手之間的交流討論。郭俊麟這一場比賽雖然危機不是沒有，球被打出去也都蠻紮實的，但今天三振能力有拿出來，單場5次三振讓他化解不少危機。總計他今天主投3又2/3局被敲5支安打丟1分，只有1次保送，展現成熟投手的價值，非常勇於對決，充滿自信。4局出現危機退場後，本次國際賽有大突破的「眼鏡俠」莊昕諺，在經過日本和韓國兩場大戰洗禮後，心態成熟，關鍵三振幫助球隊化解危機。之後接手的是上一屆12強榮獲榮獲最佳先發投手的張奕，他如今的狀態雖然不復當年，但在林家正的引導下，內角高的球路壓制很好地壓制對方打者，為中華隊貢獻2局好投，將比賽交到勝利組牛棚手中。第一棒林凱威被Robbie Perkins轟出一發陽春砲，但整體內容不賴；8局下輪到陳冠宇上來，他總是能好球走在前面，投起來輕鬆省力，很快結束這一局；9局下吳俊偉關門，他出現一些小亂流，丟掉一分，但前面領先的分數夠他花，最終球隊仍是沒有太多懸念地以11：3取勝。另外，中華隊今天的打線的適時發揮也很重要，早早就得分、局局有攻勢，給予投手很大的安定感，而且中心棒次威力驚人，陳傑憲維持本屆高檔打擊發揮，潘傑楷也是正常發揮，吉力吉撈、曾頌恩和林立也完全甦醒，7局和9局的兩發3分砲，一棒將比分給拉開，底定勝負。