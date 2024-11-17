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▲日本投手群罕見投出6次保送被敲10安、丟掉6分。（圖／中華棒協提供）

▲天母棒球場進行的日本vs古巴之戰，從開賽就下起雨，或多或少影響選手發揮。（圖／中華棒協提供）

2024世界12強棒球賽日本對古巴小組賽，雙方形成一場打擊大戰，日本隊這一場比賽後段棒次發揮出色，特別是擔任指定打擊的佐野惠太屢屢敲出關鍵一擊建功，整個打線串聯的十分出色，靠著栗原陵矢的關鍵一擊，送回超前分，終場以7：6取勝。今天天母棒球場的雨勢很大，日本投手群罕見投出6次保送被敲10安、丟掉6分，但日本主帥井端弘和賽後拒絕將原因歸咎於大雨，直言究天候而言兩隊都是一樣的。今天這場比賽十分重要，古巴隊輸球就將直接失去晉級資格，而日本隊只要贏球就一定可以用分組第一名的資格打進東京舉辦的12強超級循環賽，所以此役兩隊也都是精銳盡出。而對於中華隊來說，今天戰勝澳洲之外，也需要日本隊助攻擊敗古巴，才可以晉級；否則明天還是要贏古巴才能確保資格，若輸球陷入比較對戰優質率的情況，就會非常不利。這場比賽在賽前就下起了不小的雨勢，走道也溼滑，賽前投手丘上有蓋上帆布避免弄濕。而在比賽中，雨勢逐漸增強，投手也不斷摸止滑粉，避免球脫手而出。開賽後2局下，日本率先出擊，森下翔太觸身球上壘後，源田壯亮保送，之後投手投出暴投，佐野惠太敲出適時安打，幫助球隊先下一城，取得1：0領先。3局下，日本攻勢再起，桑原將志、小園海斗安打上壘、辰己涼介保送擠成滿壘，之後森下翔太高飛犧牲打，幫助球隊打回第2分。不過古巴的反擊來得也很快，Roel Santos敲出三壘安打，下一棒的Yadil Drake立刻敲安送回跑者。但這一唱日本隊的後段棒次實在發揮太出色，下一個半局源田壯亮、佐野惠太又是連兩安，然後再靠佐藤都志也的高飛犧牲打攻下第3分，取得3：1領先。日本隊機關槍打線就如同水龍頭開啟一樣停步下來，5局下牧秀悟安打再打回1分，佐野惠太右外野高飛犧牲打，進入到五局中場休息時5：1領先。不料6局上，看似勝券在握的日本突然遇到亂流，早川隆久投5又1/3局被敲4 安丟4分，送出7次三振出局，在6局上失分後，教練團決定換投。接手他的横山陸人狀況也不少，抓一個出局後被敲兩安投出兩次保送，教練團只能再換人，緊急推出鈴木翔太，他飆出三振，化解危機。不過古巴單局打進3分，將比數追到4：5。日本在6局下再得1分，但7局上四任投手清水達也發生致命失誤，在壘包上有兩名跑者時，傳往一壘的球形成大暴傳，導致兩名跑者回到本壘得分，比分被古巴隊追至6：6平。不過在這種講究細節的關鍵比賽，日本隊的細膩球風還是更勝一籌，8局下他們抓住對手失誤和觸身球給的機會，推進、高飛犧牲打，栗原陵矢的適時一擊打回球隊第7分。9局下儘管上來關門的藤平尚真疑似因為雨勢而影響控球，接連被安打，加上一次完全失控的觸身球，把場面搞成滿壘，但他最終還是穩定下來，抓下最後的出局數，收下比賽勝利。賽後古巴隊教練Armando Johnson表示對於球隊的韌性非常自豪，「今天滿意的地方是我們從不放棄，一直拚戰到比賽結束，面對這樣強大的冠軍球隊，我們沒有放棄。」至於今天輸球的關鍵，Johnson稱「沒有特別一點原因」，但每一個回合都很重要，指出球隊有很多出局數沒能拿下，「對方打者積極上壘搶下分數。很可我們惜有一些失誤，不過還是很感謝中繼投手讓我們有機會持續留在比賽中。」日本監督井端弘和則表示，今天贏了比賽非常棒非常開心，通過12強賽第一關，選手們這一場也是盡全力去比賽，非常好。此役天母從開賽就不斷飄雨，到比賽中後段更是越下越大，日本投手這一場比賽有些失常，很可能和這場雨有些關係。但井端拒絕將天候作為藉口，直言：「雨天大家都是一樣的，我們還是該拿出最好的表現。」