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世界棒球12強，日本今晚以7：6險勝古巴，笑納4連勝提前收下晉級4強門票，陣中四番森下翔太敲出帶有1分打點的高飛犧牲打，連4戰貢獻打點，比肩兩位前輩鈴木誠也和大谷翔平。24歲的森下翔太是日本新生代強打，本屆12強首扛日本武士第四棒重責，首戰面對澳洲繳出3安「猛打賞」帶2打點，前天日韓大戰夯出關鍵２分砲，昨天強碰中華隊，首局敲出右外野高飛犧牲打，幫助日本先馳得點，儘管全場2打數無安打但仍有1打點進帳，今天對澳洲第3局，滿壘、無人出局再以高飛犧牲打，收穫1打點。日本媒體指出，森下翔太連4場貢獻打點，是日本國家隊在國際賽（奧運、WBC、12強）中，繼2023年WBC經典賽的大谷翔平後，再次達成此壯舉的選手，且作為第4棒達成此紀錄，也比肩2019年12強的鈴木誠也。日媒盛讚，「森下翔太以穩定的打擊表現，在此次比賽中展現了其作為核心打者的價值，進一步為日本隊的勝利奠定了基礎。」值得一提的是，日本隊自2019年12強複賽擊敗墨西哥開始，締造國際賽23連勝，目前紀錄仍在更新。