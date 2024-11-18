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2024年世界棒球12強賽傳來捷報，中華隊在台北大巨蛋以11：3大勝澳洲，隨著日本以7：6險勝古巴後，中華隊成功取得晉級複賽資格，即將前往東京大巨蛋進行超級循環賽，確定已寫下隊史最佳成績，也是相隔32年在國際三大賽（奧運、經典賽、12強）首次闖入四強。賽後，總教練曾豪駒表示，「我們克服外界不看好的聲音，我們做到了！」中華隊在台北大巨蛋以11：3大勝澳洲，隨著日本以7：6險勝古巴後，中華隊成功取得晉級複賽資格，即將前往東京大巨蛋進行超級循環賽，確定已寫下隊史最佳成績。賽後，總教練曾豪駒表示，「我們克服外界不看好的聲音，我們做到了！」總教練曾豪駒表示：「感謝球迷作為最強後盾，給對手很大的壓迫感。今天整體投打做很好，大家都有發揮，投手也有盡到責任，攻擊也有串連。潘傑楷為球隊製造得分機會，林立關鍵猛打賞跟全壘打，為球隊安定信心，今天先發投手郭俊麟善用經驗，為球隊製造出局數，能跟這批球員一起經歷賽事，非常幸福、也非常榮幸。」談到晉級東京的心情，曾總說：「我們克服了很多外界的聲音，大家彼此信任，我們做到了。作為總教練，我非常榮幸能帶領這群球員，他們也帶著我一起前往東京。昨日不敵日本，落敗還是不甘心，希望能在東京再次與日本對決，打出一場精彩的比賽。」中華隊在預賽目前僅失10分，投手群表現穩定。曾豪駒特別感謝投手教練林岳平與王建民的調度，他說：「他們準確掌握每位投手的狀態，讓選手能在場上貢獻戰力，也感謝球員們相信自己，他們不是沒有能力，而是全力展現了實力，這正是我們想要看到的樣子。」中華隊即將進入超級循環賽，曾豪駒強調：「到了東京就是全新開始，我們會專注在每一場比賽，爭取最佳成績。」