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▲世界棒球12強中華隊外野手林立敲出三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

2024年世界棒球12強賽中華隊對戰澳洲，展現驚人火力，全場掃出15支安打猛攻11分，林立單場5安打，包括一發三分砲，貢獻4分打點表現最亮眼，而先發三壘手潘傑楷也擺脫前一場失誤陰霾，敲出雙安並貢獻1分打點，兩人用球棒回應質疑，讓許多網友排隊領道歉表。面對前一戰的失誤，潘傑楷坦言一度感到壓力，但球迷的支持成為他前進的動力，「昨天以為會被公審，沒想到球迷一直給我鼓勵，真的很感動，讓我在球場上更有自信。」本場他4打數2安打，開啟球隊進攻契機，「教練團給了我很大的信心，讓我在場上更自在，也相信自己的能力。」林立繳出6打數5安打的亮眼成績單，並在七局轟出一支關鍵三分砲。賽後，林立特別感謝總教練曾豪駒與打擊教練彭政閔，「短期賽每天都是全新的挑戰，教練團和情蒐讓我能更好地準備比賽，今天好表現真的要感謝他們，讓我更放心去設定攻擊策略，感謝恰哥跟曾總，相信我的攻擊。」總教練曾豪駒表示：「感謝球迷作為最強後盾，給對手很大的壓迫感。今天整體投打做很好，大家都有發揮，投手也有盡到責任，攻擊也有串連。潘傑楷為球隊製造得分機會，林立關鍵猛打賞跟全壘打，為球隊安定信心，今天先發投手郭俊麟善用經驗，為球隊製造出局數，能跟這批球員一起經歷賽事，非常幸福、也非常榮幸。」