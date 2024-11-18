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2024年世界棒球12強賽，中華隊在晉級東京大巨蛋複賽的關鍵戰役中，以11：3痛宰澳洲。先發投手郭俊麟主投3.2局送出5次三振，僅失1分。他在退場時比出的「666」手勢引發球迷熱議，賽後他幽默表示：「就像骰子骰到6一樣，這場的內容應該沒有骰到6，也有骰到5了。」郭俊麟原本並未在中華隊的28人名單內，但在中職總冠軍賽後接到遞補通知，毅然決定投入國家隊。他說：「這是我能證明自己的時候，2017年經典賽表現不佳，這次想帶著學弟們一起前進東京。」他以穩定的表現回應外界質疑，成為中華隊首次晉級12強複賽的重要功臣。郭俊麟常常被球迷稱作是「骰子型投手」，今天對上澳洲卯足全力，飆出5次三振有效壓制對手，更在三振之後比出6的手勢，他解釋道：「比出6是因為覺得內容還不錯，沒有骰到六也有骰到五吧。」郭俊麟透露：「投手教練林岳平告訴我沒有要換人，要我大膽去丟，他們也已經準備好牛棚支援。」此外，他首次與捕手林家正搭配，直言捕手給了他極大的安定感，「林家正一直給我正面的方向，我只要專注按照他的引導去投就好。」由於日本與古巴的結果影響晉級形勢，在中華隊與澳洲之戰後半段，大巨蛋外野大螢幕現場直播天母賽事，郭俊麟和隊友陳冠宇一同觀看天母轉播，他回憶當時的緊張心情：「覺得還好日本有守住，如果真的發生什麼，可能比較不好的方向去走的話，可能明天就會是一場就是很關鍵的比賽。」