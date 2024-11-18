我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲世界棒球12強中華隊先發投手郭俊麟。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒帶隊寫紀錄，帶領中華隊睽違21年晉級成棒世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

世界12強賽預賽第4戰，台灣對戰澳洲在將士用命下，先發投手郭俊麟狀況絕佳，直球速度超過145公里，轉速也不錯，在比賽前半段想辦法壓制澳洲隊打擊；再加上打線有耐心，針對澳洲先發投手Mitch Neunborn的球種，選擇放掉低角度，避免被變速球引誘，在比賽前半段取得優勢，最終11比3台灣擊敗澳洲，搭配日本擊敗古巴，於一片不看好下，台灣順利晉級四強複賽。澳洲先發投手Mitch Neunborn的變速球下墜幅度大，台灣打線在比賽前半段對戰，採取設定腰帶的高度作為攻擊位置，並且保持耐心，想辦法讓球數走深，即便前2棒的陳晨威與林立出局，但不輕易讓投手解決，製造較多的用球數，剛開局就讓Mitch Neunborn投得很不順手。後續的3棒陳傑憲與4棒曾頌恩保持同樣策略，選到2個保送後，潘傑楷雖然先揮空了第1顆變速球，但第2顆變速球掌握偏高位置，打出中間方向穿越安打，帶有1分打點，幫助台灣開局就取得領先。另外為了掌握比賽前期優勢，總教練曾豪駒在雙箭頭陳晨威與林立身上，想辦法運用戰術來製造壘間機會。2局上2出局，一、三壘有人時，2好球沒有壞球的球數逆境，卻在此時下達打跑戰術，林立順利推成右半邊安打，帶有1分打點，這支安打也讓林立的狀態在這場比賽打開。綜觀來說，今天台灣打者好球帶設定明確，不輕易地被澳洲投手引誘球給吊中，比賽前半段就選到7次四死球，搭配適時安打，在比賽前半段慢慢的1分1分拿下，也迫使澳洲不得不頻繁更換投手，最終在台灣打者長打也開張下，讓分數不斷的被拉開。郭俊麟先發出戰澳洲，在本次國家隊組成先發輪值人選不足的看框下，已在許多人的預料之中，他也做好準備投出精彩一戰。這場比賽郭俊麟投出過去的Stuff，直球球速超過145公里之外，轉速也超過2500轉；滑球亦有135公里，搭配本來就不錯的變速球，讓澳洲打者沒辦法去串連攻勢。台灣教練團雖設定郭俊麟先發，但也沒有一定要他完成先發局數，而是希望他盡力投，每個打者都拿出最佳狀態，因此與捕手林家正的搭配很有耐心，以變化球為主、直球為輔，想辦法讓具有長打力的澳洲打者，沒辦法去做強力拉擊，只有3局下，1顆失投的變速球被敲成全壘打，整體而言控球算是精準。4局下的危機，2出局二壘有人，投手教練林岳平喊完暫停後讓郭俊麟續投，主要是希望他能拿出變速球來面對左打的Alex Hall，而郭俊麟的確也拿出變速球，位置刁鑽卻未受主審青睞。此時教練團趕緊換上滑球、曲球為主的莊昕諺拆彈，他也在滿球數時大膽投出曲球製造揮空三振化解危機。這次台灣後勤團隊中配有運動心理老師，被問到為什麼來打國家隊時，郭俊麟開玩笑說：「來洗白的。」這句話雖然是玩笑話，但或許也是郭俊麟的真心話，過去他曾經是國家隊期待的王牌投手，曾經一夫當關，不過也陷入低潮許久，今年球季前他尋求運科機構協助，找回過往球速，也在12強賽的重要戰役中投出感動一戰，讓全場球迷喊著他的名字聲中退場。本屆12強賽，台灣教練團投手調度果決，甚至在前場對戰日本時，找到了許多可用之兵，也讓這場對戰澳洲的賽事中，更敢放手去調度，而不用去擔心下1場對戰古巴的比賽。莊昕諺連2戰登板，順利拆彈後，只投1人次就退場，乾淨的半局交由張奕中繼，他也繳出2局無失分的優異表現。後續換上林凱威、陳冠宇與吳俊偉接連上場，是他們所習慣的7、8、9局任務，更適得其所完全沒有適應問題。而與這些投手搭配的過程裡，捕手林家正也針對每個投手臨場不同的狀況，而有不同的配球主軸。與先發投手郭俊麟、拆彈手莊昕諺以變化球為主不同，張奕在乾淨的半局中上場，林家正希望張奕能先搶到好球數來給予打者壓力，並觀察到張奕直球比較垂直的轉軸，澳洲的打者並不是那麼地適應，因此主攻直球收到好效果，2局投球裡飆出3K，成功壓制打者；後續的林凱威，則是滑球依舊保持好狀況，因此林家正觀察到後，主攻右打者外角、左打者內角區域，也收到好的結果。