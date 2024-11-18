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▲世界棒球12強中華隊中繼投手張奕拿下勝投。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

張奕續寫12強歷史！在17日中華隊以11：3打敗澳洲的比賽，張奕中繼出賽2局飆出3次三振、被敲1安無失分，個人兩屆賽會至今防禦率仍是「0」，而且在今天拿下勝投後，他還以4勝成為賽會的最多勝投手，絕對是這項賽事歷史上發揮最出色的投手之一。上一屆12強的張奕威風八面，預賽對委內瑞拉投出7局無失分的表現，之後複賽對上韓國，總計投了6又2/3局無失分，2戰共投13.2局沒有掉分，他的防禦率是完美的0，拿下防禦率王；出賽2戰2勝，拿下勝率王。另外，張奕還被獲選為最佳先發投手，等同於包辦賽會投手三大獎。經過幾年的浮沉後，張奕這一屆12強狀況並不被所有人看好，不過他依舊在國際賽上展現自己的價值，在中繼角色上扮演好自己的角色。今天對上澳洲中繼兩局無失分，拿下一勝，本屆共取得2勝，成為賽會史上最多勝的投手。此前在談到再次參與12強時，張奕表示：「這是我第二次入選成棒隊，能夠在大巨蛋比賽，真的是很特別又幸運的回憶。」他也表示，台灣有了大巨蛋之後，不必再擔心天氣問題，無論是大熱天或下雨，對球迷和選手都是絕佳的體驗，「我是一個比較容易流汗的體質，所以在大巨蛋比賽比較舒服，很感謝主辦單位的安排。」