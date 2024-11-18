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▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

2024世界12強賽晉級東京的超級循環賽隊伍已經確定，A組是委內瑞拉和美國，B組則是日本和中華隊。在17日的比賽結束後，韓國確定無論明天勝負都無法晉級，這支過往在賽史取得1金1銀的隊伍，提早在小組賽出局，也讓韓媒痛批：「韓國棒球的恥辱」，竟然連日本都去不了，在台灣就被淘汰。今天大巨蛋和天母兩地的比賽發展一度很緊張，若是中華隊或日本隊輸球，那麼晉級資格的競爭就會延續到明天，屆時將無法預料會發生什麼事。甚至，如果明天古巴擊敗中華隊，而韓國擊敗澳洲，多明尼加再擊敗日本，就有可能變成4隊都是「3勝2敗」的情況，如此情況古巴和日本是唯一對另外3隊拿到2勝的隊伍，將會直接晉級。而另一種情況是明天古巴擊敗中華隊，而韓國擊敗澳洲，而日本擊敗多明尼加，如此日本4勝直接晉級，剩下3隊各自拿一勝，要比對戰優質率，如此中華隊6：3贏韓國，韓國8：4贏古巴，我國處境還更劣勢一些，還是要看屆時對古巴那一場的比數如何，才能決定最終誰贏。所幸中華隊今天以11：3擊潰澳洲，6任投手賞對手12次三振，團隊掃出15支安打，包括2支三分砲，贏球全無僥倖。而日本隊則是歷經大雨比賽的考驗，在激戰9局後以7：6擊敗古巴，兩隊攜手前往東京，總算不用再進行排列組合了。而韓國隊本屆在開局不利輸給台、日之後，晉級之路已不操之在己，今天球隊在無法比賽的情況下見證自己被淘汰。韓國媒體對這次他們的成績非常不滿意，《韓聯社》指出韓國是首屆冠軍，之後的戰績卻每況愈下，上一屆亞軍，這一屆則乾脆沒進超級循環賽。而《STN體育》則直接在標題上下了「恥辱」兩大字：「韓國棒球的恥辱，無法前往日本，在台灣就被淘汰．．．」直言國家隊的目標是前往在日本舉行的超級循環賽，卻在台灣進行的小組賽中遭遇了被淘汰的恥辱。