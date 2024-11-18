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▲吳克群哀悼高齡過世的爺爺。（圖／吳克群IG）

▲▼吳克群靠自己的歌唱、創作實力走紅，於近代華語樂壇佔有一席之地。（圖／滾石唱片提供、披荊斬棘微博）

▲吳克群今年初為《紅白藝能大賞》斥資百萬帶來情境式舞台表演，效果震懾觀眾。（圖／台視提供）

歌手吳克群入行24年，唱紅〈不屑紀念〉、〈為你寫詩〉、〈牽牽牽手〉等KTV金曲，也為李毓芬寫出〈是我不夠好〉、許茹芸〈好聽〉、温嵐〈傻瓜〉、蕭亞軒〈錯的人〉等代表作，曾經兩度入圍金曲歌王。吳克群（17）日公開悼念爺爺、前高雄市議長、國大代表吳鐘靈，不少人才知道他擁有政三代身分。昨天下午，吳克群在IG限時動態發文：「爺爺，你是善良偉大正直的人，我會努力...接近...」並附上雙手合十的符號，背景音樂選擇西洋天后瑪麗亞凱莉的歌曲〈Hero〉。據《壹蘋新聞網》報導，吳克群的爺爺吳鐘靈16日晚間因為腦溢血去世，享耆壽96歲，吳鐘靈曾經擔任高雄市議長，吳克群從小就很欽佩始身為政治家，且為人正直的爺爺。吳鐘靈是台南人，畢業於台大化工系，從事過學校教職，後來代表國民黨參選第四屆台灣省高雄市議議員並當選，民國66年連任至第七屆當選副議長，2年後高雄改制為直轄市，市議會改為「臨時市議會」，並由吳鐘靈出任第九屆議長，直到民國68年12月24日卸任。吳鐘靈還擔任過國大代表、中影董事長、國民黨中評委，資歷顯赫。吳克群出道以來幾乎沒有提及自己雄厚的家世背景，即便家人起先反對他進演藝圈，吳克群依舊靠自己的歌唱、創作才華走紅華語樂壇，證明自身實力，今年初，吳克群睽違6年錄製台視除夕夜節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》，寒冬中穿背心在注滿水的電話亭中飆歌，沉浸式舞台效果震撼全場。當時，吳克群親自解釋表演的設計概念，如同為愛逃生，注入的水是愛情中的淚水，在想要打電話給思念的人時，被眼淚及思念給淹沒，而今才知曉，吳克群自掏腰包重金打造該套全新表演，目的就是讓爺爺在電視上看到愛孫精彩的演出。