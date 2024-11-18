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美國科技新聞網站The Information報導，人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）新一代Blackwell晶片在面臨延遲出貨之後，又碰上了配套伺服器出現過熱問題，使得部分客戶擔憂，輝達可能無法在有限時間內籌備和運行新數據中心。The Information引述消息人士說法，當Blackwell繪圖處理器（GPU）連接設計容納多達72顆晶片的伺服器時，會發生過熱的情況。曾設法處理過熱問題的輝達公司員工，以及知情的客戶和供應商透露，輝達已多次要求供應商更改機櫃設計以解決過熱的問題。報導中未具體透露供應商的名稱。輝達發言人在回覆路透社的聲明中表示，「輝達與領先的雲端服務供應商合作，將他們視為我們工程團隊和流程中不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合預期的。」今年3月，輝達推出了Blackwell晶片，原本計劃於第二季度出貨，但在今年8月因為設計缺陷而出現了延遲的狀況，可能影響到包括Meta、Alphabet旗下的谷歌公司（Google）及Microsoft等客戶。輝達將於20日美股盤後發布上季財報與本季財測，市場普遍看好財報優於預期，預期營收落在329.5億美元，年增82％，小於前一季的122％年增幅。