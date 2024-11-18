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▲嘎妹過去經常出現在蔡阿嘎頻道，後來也成為網紅，IG有19萬粉絲追蹤。（圖／嘎妹IG)

百萬YouTube蔡阿嘎的妹妹「嘎妹」昨（17）日深夜發文，自爆出現子宮頸癌前病變，已經是第3階段，需要透過手術處理掉分化不良的細胞，避免變成癌細胞。知道這件事的當下讓嘎妹非常錯愕，她跟大家分享病況也強調目前正積極治療中，同時嘎妹也無奈曝光心聲：「我還有好多想做的事情，還有想要照顧的人」，希望身體能早日康復。嘎妹17日在IG發文自曝病況，她說自己在健檢時發現身體有狀況，到醫院仔細再深入檢查，才知是「子宮頸癌前病變」，嘎妹表示：「子宮頸癌前病變已經是第3階段，所以需要手術把分化不良的細胞處理掉，避免變成癌細胞，因為對於病症完全不了解所以當下馬上就慌了」。嘎妹說自己知情時也很錯愕，很後悔小時候總愛拿自己的身體開玩笑，「直到那一刻我才發現，比起耍廢，我還有好多想做的事情，還有想要照顧的人」。嘎妹說自己那天還在診間邊哭邊安排接下來的手術時間，甚至還要進公司裝堅強處理工作，雖然家人、朋友都安慰她只是小事，及早發現已經很幸運了，但她當下情緒使然聽不進去，所有想法都變得負面，直到媽媽溫暖安慰她，需不需要陪她去看醫生動手術，她才重新振作起來。最後，嘎妹提醒大家應該要更重視自己的健康狀況：「都去健康檢查，沒有什麼比健康更重要的了」，她表示自己也想藉這個機會好好調養身體，目前醫生說只要手術後定期追蹤應該就會沒事，她也希望一切都能順順利利。粉絲看了則心疼留言：「一定會沒事的！加油！健康平安順利」、「健康真的最重要！多休息，抱一個」、「一切都會好的」。