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自從美國準總統川普在美國總統大選中獲勝以來，比特幣不斷挑戰歷史新高，近日更突破9萬美元大關。一名沉睡超過14年的「比特幣鯨魚（加密貨幣投資人）」突然甦醒，近日於交易平台轉移2000枚比特幣，當初每枚僅0.067美元、等值134美元（約台幣4355元），目前價值已達到1.76億美元（約台幣57.2億元）。綜合媒體報導，區塊鏈數據監測平台Onchain Lens在15日監測時發現，有一個沉寂14年的比特幣帳戶甦醒，該帳戶在2010年時，以0.067美元購入了2000枚比特幣，價值約為134美元。隨著比特幣價值大幅增值，該帳戶於上週四（14日）將該批比特幣轉移至美國加密貨幣交易所Coinbase，隨後再轉到50個不同的錢包，估計其目的是為了出售。若以當天的價格來推算，該批比特幣的價值總值約1.76億美元。截至台北時間18日上午7點10分，據Coindesk報價，比特幣在過去24小時內下跌1.21%，暫報89,568.74美元