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▲孫生（左）幫媽媽（右）找房子，爆料媽媽之前租屋，電費居然一個月要2萬元。（圖／反骨男孩YouTube）

▲孫生（左）和媽媽（右）打勾勾約定，希望媽媽不要再偷竊。（圖／反骨男孩YouTube）

▲孫生說自己之前也嘗試過跟媽媽同住，但真的是「極度痛苦」。（圖／孫生Threads）

網紅團體「反骨男孩」（WACKYBOYS）成員孫生的媽媽，因罹患精神疾病經常會忍不住偷竊，因此入獄服刑。日前孫生也曝光媽媽出獄近況，她說媽媽火速找上他，他為了安頓媽媽，連夜幫她尋找住處，最後找到一間月租費只要4000元的房間。，因此他才寧願多出一份租金和生活費，和媽媽分開生活，希望媽媽這次可以改過自新，不要再犯法。孫生在反骨男孩頻道分享幫媽媽找租屋處的經過，他說媽媽出獄後突然上門找他，她才知道媽媽回來了。為了安頓媽媽，孫生火速幫她連絡房東找租屋處，最後在淡水找到一間租金只要4千元的小房間。被問為何不跟媽媽同住，孫生崩潰地說：「跟我媽住在一起跟上心靈課程二選一，我要上心靈課程」，她表示媽媽有很多自己的問題，他之前也試過跟媽媽一起生活，但發現實在太痛苦了，才決定讓媽媽自己住，但他一樣會負擔所有生活開銷。孫生幫媽媽找完房子後，還把生活用品、零食、泡麵一併幫媽媽買齊，更和媽媽打勾約定，希望這次媽媽不要再被因偷竊抓去關。孫生也苦笑，之前他都幫媽媽跟房東簽訂1年租約，結果媽媽都住不到1年就又回去監獄，幸好這次房東合約是半年，希望媽媽可以撐久一點，不要再讓他支付違約金。事實上，在影片出來前，孫生6日就在Threads上發文，表示媽媽突然出獄了，可能之前寄信寄到他就的工作室，所以他都沒收到。孫生說他安頓好媽媽後一股無力感湧上心頭：「很多人叫我不要理她就好了，但我怎麼可能不理她，完全辦不到，因為她始終是我媽呀⋯我想她如果沒生下我，就會跟路邊很多街友一樣，還好她有生下我」。孫生更苦笑媽媽生下他可能是最賺錢的投資，「我媽這樣很划算欸，只養到我到小學然後我會養她ㄧ輩子，她才是真正的投資達人？」粉絲則湧入安慰他，「大家只是看戲而已，但這卻是你自己的人生。媽媽如果明顯有思覺失調，事實保持距離是必要的。但很佩服你的孝心，善良的人運氣都不會太差，孫生一定會更好的」、「（媽媽）開口閉口就是 你是我兒子，這句真的很諷刺」、「每次看孫生媽媽的影片，總是心酸酸的，人生很多無奈，孫生你是最棒的」。