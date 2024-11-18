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《鏡新聞》日前公布民調顯示，針對總統賴清德施政滿意度，51%民眾表示滿意、35.2%民眾表示不滿意；針對民進黨立委整體表現，有46.2%民眾表示滿意、43.8%不滿意。前立委林濁水指出，「賴清德一開始40幾％的滿意度，過了一個月之後，都維持在50％以上，相當穩定」，而民進黨的滿意度高於不滿意度，他認為關鍵在於「一件可笑的惡夢結束，就是國會改革大打一通」。《鏡新聞》民調顯示，賴清德施政滿意度，51.0%過半數的民眾表示滿意，包括15.4%非常滿意、35.6%還算滿意；35.2%民眾表示不滿意，包括18.4%不太滿意、16.8%非常不滿意；13.8%未表態。針對民進黨立委整體表現，有46.2%民眾表示滿意，包括9.2%非常滿意、37.0%還算滿意；43.8%不滿意，包括25.0%不太滿意、18.8%非常不滿意；10.0%未表態。對此，林濁水17日在節目《下班瀚你聊》表示，賴清德一開始滿意度約在百分之40幾，但一個月後，都維持在50％以上，相當穩定，不過幅度很小」；林濁水續指，而民進黨6月以後民調滿意度高於不滿意度，「關鍵在於一件可笑的惡夢結束，就是國會改革大打一通」。林濁水說，民進黨在4月、5月時，不滿意度一路上升，立委滿意度一路下降，他認為是國會改革案讓民進黨付出代價，不過國民黨的不滿意度也很高，還比民進黨更慘，「藍白兩黨都比民進黨慘」，林濁水分析，「換句話說，國會改革一戰，藍白綠三黨巨傷，等到這件事結束之後，民進黨又上升了」。本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查，期間為2024年11月2日至11月4日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話560人、手機563人，共1,123份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.92％。抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。並依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數發部政府資料開放平台，經費來源為鏡電視。