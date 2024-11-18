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▲在知名體育主播徐展元及樂天女孩的帶動下活動熱鬧精彩。（圖／運彩協進會提供）

▲兩天的直播應援嘉年華派對活動，都聚集了滿滿的人潮。（圖／運彩協進會提供）

▲17日抽出特斯拉最大獎。（圖／運彩協進會提供）

世界棒球12強開打，全民動起來。為了支持台灣體育，運彩協進會等單位攜手於16、17日兩天晚間，在台中市府前廣場轉播中日及中澳大戰，號召所有熱愛棒球的朋友一起為中華隊加油。並舉辦「重棒三重奏」抽獎活動，抽出最大獎-特斯拉一台，把活動帶到最高潮。連續兩天的「直播應援嘉年華派對」每天都安排了豐富的活動攤位及表演節目，並邀請到體育主播徐展元與樂天女孩一同出席台中直播應援嘉年華，除了一起看轉播支持中華隊挺進勝利之路，也與現場球迷熱情互動，炒熱現場氣氛。而中華隊也在17日晚間擊敗澳洲隊，確定挺進東京四強複賽。活動同時舉辦了「重棒三重奏」抽獎，獎品價值超過300萬元。16、17日並在活動現場並舉辦抽獎儀式，16日抽出Phone16、Switch、Airpods3代耳機等各式獎品、17日晚上的重頭戲，立法院副院長江啟臣、運彩協進會秘書長王榮晟等貴賓，在律師的見證下，抽出此次最大獎特斯拉一台。運彩協進會秘書長王榮晟表示，此次支持12強轉播直播活動，就是希望凝聚民眾棒球熱愛的心，成為中華英雄最強的後盾，一起為台灣體育與及中華隊加油。王榮晟表示，運彩協進會長期支持台灣體育，今年推動「支持台灣青少年運動計畫」照顧青少年以及原民偏鄉體育，已經幫助國高中羽球，擊劍、舉重等各個運動項目，並且支持原住民偏鄉國中基層體育發展，就是希望從照顧基層運動選手的根本做起，支持台灣體育。運彩協進會表示，每筆投注台灣運動彩券的金額，會提撥12%用來照顧台灣體育發展。而運彩協進會未來也會持續舉辦各項活動，只要加入或轉籍到運彩協進會指定證號93281049申辦台灣運彩線上會員。目前運彩協進會持續舉辦積分擂台賽，活動到11月30日截止，第一名會送出一面價值50萬的金牌，除此之外還有包括gogoro電動機車、waymax電動滑板車、IPhone、Switch、女孩簽名球、超商商品卡等超多豐富獎項，只要前50名通通有獎。