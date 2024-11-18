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《路透社》引述多名知情人士指出，總統賴清德計畫在數週內，出訪台灣位於太平洋的友邦，可能過境美國的夏威夷和關島。對此，資深媒體人黃揚明認為，賴清德真正該煩惱的事，是他上任已半年，卻還沒過境美國本土。黃揚明17日在節目《新聞大白話》中指出，總統府資政林信義在APEC祕魯峰會時，與美國總統拜登互動，並邀請對方訪台，黃揚明認為，現在美國已經選出新總統川普，即將在明年1月卸任的拜登在此次APEC可說是「最後一舞」，因此台灣別對他有太多期待、要求。黃揚明接著列出歷屆總統過境美國紀錄，前總統陳水扁在2000年上任後，當年8月過境洛杉磯；前總統馬英九2008年上任後，當年8月出訪時，也過境洛杉磯和舊金山；而前總統蔡英文2016年5月上任後，更是在6月就於出訪時過境邁阿密。黃揚明認為，相較於拜登，賴清德真正要煩惱的是，他是自2000年以後唯一一個總統上任半年後，還沒在美國本土過境的總統。