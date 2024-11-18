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發生在彰化的家庭悲劇，彰化一名61歲李姓男子16日傍晚疑因金錢問題，加上酒後情緒失控與蔡姓前妻生的26歲女兒發生爭執，持刀欲攻擊，蔡女為了護女肉身擋刀，竟遭亂刀砍死。犯案後，李男則偷竊發財車逃逸，開到埤頭鄉彰水路棄車、再前往五金行買水果刀，不到2小時遭警方逮捕，並依涉殺人罪嫌移送地檢偵辦，檢方聲請羈押禁見，彰化地院今晚裁定羈押未禁見。據李男家人指出，16日上午李男酒後一直討錢要65萬元，傍晚再度酒後鬧事要錢，握拳打人，女兒拿手機出來說要報警。李男一時氣憤，拿到砍殺女兒，蔡姓前妻為了護女，遭到砍殺，當場濺血。李男犯案後隨即逃離現場，並在路邊偷走一輛小貨車逃逸，一路開往埤頭鄉一處五金行買刀，在路上遊蕩，10分鐘後火速遭警方逮捕。