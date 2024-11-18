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美股上週五（15日）持續回檔，四大指數全數收低，台北股市今（18）日早盤跌逾百點，台積電下跌10元來到1025元位置。權值股抗跌者包括電子股的和碩、華碩，傳產股中的台塑四寶，金融股的國泰金、富邦等。美股道瓊15日下跌305.87點或0.70%，收43444.99點；S&P500下跌78.55點或1.32%，收5870.62點；NASDAQ下跌427.53點或2.24%，收18680.12點；費城半導體下跌171.00點或3.42%，收4833.59點。台股今日開低震盪後走低，原本於平盤附近遊走，指數隨後跌逾百點，跌幅0.63％，最低一度來到22599點；權值王台積電下跌10元來到1025元，跌幅0.48％；鴻海跌逾1.2%，來到204.5元位置；廣達下跌2元至295元；聯發科下跌25元至1245元，跌幅逼近2%。權值股抗跌者包括電子股的和碩、華碩，上漲約1%至2%，傳產股的台塑四寶成資金避風港，台塑上漲4%以上，南亞、台化、台塑化上漲約2%，金融股的國泰金、富邦金同樣抗跌有撐。