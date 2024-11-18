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▲短今以高䠷身形、34E、25、35傲人三圍受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」，個性無厘頭、人來瘋，為隊上的開心果。（圖／短今臉書）

▲▼短今釋出明年寫真桌曆其中兩套新造型。（圖／短今IG）

33歲「PS女神」短今（鈑金、本名胡馨儀）憑173公分身高、34E好身材及人來瘋個性圈粉，效力中信兄弟9年，先前上小S節目表演一字馬不慎拉傷而爆哭，以及被傳奇球星周思齊點名「我愛短今」，知名度竄升。短今近日公開一段影片，她戴上近視眼鏡，穿改良式學院風服裝拍照，側邊挖空的尺度過大，還打上馬賽克，粉絲集體騷動，「要上警告標語了！」短今2025年寫真桌曆開放預購，陸續在粉專釋出花絮側拍短片，其中一套造型，她紮雙魚骨辮子，戴著平光眼鏡，身著兩側開洞的高領上衣，搭配格紋百褶裙及中筒白襪，坐在椅子上擺拍，鏡頭從腳開始運鏡，一雙極致玉腿賞心悅目，接著E罩杯側峰忽隱忽現，疑似因為過於裸露，避免被檢舉，以後製打霧處理，但反而增添想像空間。此外，短今還搶先曝光泳裝造型，她穿著正紅色連身泳衣，不僅大裸背，正面大U字剪裁，以雙環扣住兩側布料，豐滿上圍呈現雄偉視覺，拍攝時，受到颱風影響，短今浸在游泳池裡，上岸看成品的時候直打哆嗦，令人佩服她的敬業精神。短今表示：「拍攝日期第一次因颱風延期，第二次不畏風雨，在艱困的環境之中，依然幫我產出漂亮的作品～真的很感動，2025是我加入兄弟第十年，很用心籌備這次的寫真桌曆，希望大家會喜歡噢！」貼文和側拍花絮一發布，粉絲反應猶如原地暴動，「這個辣度要上警告標語了」、「噴鼻血啦」、「這套也太犯規了」、「相信這只是前菜而已 」、「側防失守」、「這...應該不能放在辦公室桌上，太害羞了，而且會被偷走！」