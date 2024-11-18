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海軍前艦長呂禮詩日前在珠海航展受訪時哽咽表示，想讓台灣觀眾知道，中國有多強，此話一出立刻引發爭議；民進黨立委提出修法，擬將退役將領的適用資格，擴及少校以上且領有終身俸人員。對此，國民黨立委洪孟楷痛批，動不動就看到只要跟民進黨講不同的話，就要修法去砍退休俸、用青鳥來出征。洪孟楷17日在節目《TVBS戰情室》指出，呂禮詩當然要對自己言論負責，可陸委會對此的回應，怎麼會是要大家共同用民間壓力來口誅筆伐呂禮詩，「好像就是點一個訊號，網軍就出征了、青鳥也飛出去。」洪孟楷直言，從過去到現在，民進黨上任之後，究竟有沒有試圖變成全民的政府，還是只想當民進黨40％的政府。洪孟楷表示，言論自由以及相關的民主法治，是台灣可貴的地方，但動不動就看到只要跟民進黨講不同的話，就要修法砍退休俸、用青鳥來出征、人身攻擊，「這代表他們自己在分藍綠、自我劃分。」