我是廣告 請繼續往下閱讀

11月17日為「世界道路交通事故受害者紀念日」，但台北市中正區忠孝東路、鎮江街口17日上午卻發生死亡車禍，2台公車因追撞發生1死15傷慘劇，一名正在過馬路的女子，當場被捲進車底無生命跡象，送醫搶救不治，2台公車上共有15名乘客輕傷。對此，前立委游毓蘭忍不住嘆，「雖然我們常常感嘆明天或意外，不知那個會先到，對台灣的交通亂象只能扼腕無言」。游毓蘭在臉書PO文表示，17日是世界交通受害者紀念日，「正當我們準備全球的支持者一同響應，在立法院群賢樓前參加『零死亡紀念日：守望微光』守夜活動時；何等諷刺，不過咫尺之遙的忠孝東路、鎮江街口上午就發生了一起死亡車禍。當大都會客運的駕駛右轉前停等在斑馬線人行道前，進行指叉確認的安全措施時，後面的大有客運卻狠狠地撞上來，除了造成車上乘客受傷外，更讓一位正在穿越斑馬線的女士被捲入公車輪下，不幸殞命。游毓蘭嘆，雖然我們常常感嘆明天或意外，不知那個會先到；但對台灣的交通亂象只能扼腕無言，因為去年的820還路於民的大遊行，各個政黨的總統候選人都參加，也簽署支持2050交通零死亡的願景；甚至在去年12月1日「道路交通安全基本法」也在立法院三讀通過，納入以人為本理念，道路交通事故零死亡願景正式入法。游毓蘭指出，修法之後，交通部還是可以選擇性施行，還是可以視法律如無物。「賴清德總統，台灣的交通亂象，你曾經當過立法委員、行政院長、副總統，執政黨主席，居然可以沒有愧色? 心中沒有一丁點不安？」