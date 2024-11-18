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總統賴清德16日出席《今週刊》「TEEN TAIWAN青春時代白皮書」青年論壇，與學生交流互動、回答提問，問題包括了外交、內政及總統一天的生活。對此，前立委沈富雄認為，賴清德面對高中生的提問，回答真的「很幼稚」。賴清德16日出席今週刊「TEEN TAIWAN青春時代白皮書」青年論壇，現場匯聚來自全台各地高中職、將近300位高中生。現場隨機抽出四組學生，針對論壇擬定的四大主題，進行簡報、向賴清德提出建言，賴清德也依序根據學生簡報內容進行回饋，最後再由現場學生提問。學生提問包括「是否能帶領國家走向和平，不戰爭？」、「如何解決現在朝野衝突問題？」等，賴清德皆一一回答。對此，沈富雄17日在節目《TVBS戰情室》中表示，他認為賴清德面對學生的問題，回答「很幼稚」，例如學生問賴清德「朝野亂鬥」，賴清德回答「我們憲法五權分立，現在就是違背這個。」沈富雄痛批，原因應該是少數黨政府偏偏要執政，賴清德卻絕口不提，反而說「你們冒犯五權分立」，這完全亂講。