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美國總統拜登跟中國領導人習近平，16日在亞太經合會（APEC）場邊會談，並傳出雙方提到總統賴清德。不過，國安局長蔡明彥今（18）日強調，經比對美國白宮新聞稿及綜合習近平過去的國際場合談話判斷，「比較少出現直接點名台灣領導人的狀況」；因此，國安局不排除是中共的官媒刻意進行認知操作。國安局長蔡明彥今赴立法院外交及國防委員會進行專案報告並備質詢，他會前受訪時，針對APEC拜習會談話內容指出，美中希望管理紛爭，但達成共識並不多，都在各自畫紅線表述自己的立場。雙方會談唯一亮點，就是同意不把AI技術應用到核武的決策。蔡明彥進一步分析，從拜習會狀況可看出，地緣政治仍是美中關係最結構性的障礙，且台海安全議題已經變成美方非常重要的戰略關切，特別連動到全球利益跟繁榮，美方也要求中共不應在台海周邊進行任何可能破壞和平穩定的軍事動作。至於外傳拜習會中提及總統賴清德，蔡明彥則強調，經比對白宮新聞稿及綜整過去中國領導人國際談話內容評估，比較少會出現直接點名台灣領導人的狀況，他認為，類似的傳聞也發生在新加坡總理黃循財會晤中國國家主席習近平，會後中國官方對外宣稱「新加坡反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則」，但經外交部向星國查證後發現全非事實。蔡明彥強調，這次的情況也不排除是中國官媒的刻意認知操作。