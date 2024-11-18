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▲中國網紅妖怪爆料葉珂把黃曉明的禮物抵押給前夫，用來還1千萬的債務。（圖／妖怪微博）

▲黃曉明在電影首映會中為女友葉珂向大眾道歉，甚至數度哽咽，強調「一定會處理好私事」。（圖／翻攝微博）

▲葉珂向大眾道歉後，宣布退出網路世界。（圖／葉珂微博）

▲葉珂本是一名小網紅，被爆靠「名媛培訓班」接近黃曉明。（圖／葉珂微博）

中國男星黃曉明承認與網紅女友葉珂的戀情後風波不斷，葉珂先是被爆出離婚前夫分得大筆家產，還有整形、歧視伍佰的歌曲不入流等等，每發言必遭炎上，讓黃曉明日前出席活動時也公開為私事鞠躬道歉，更哽咽地說：「我挺難過的」。近日中國網紅「妖怪」還爆料葉珂將黃曉明送給她的禮物「抵給前夫還債那1000萬了」，他認為黃曉明是遇到「殺豬盤」，懷疑葉珂肚子裡的孩子不簡單，黃曉明恐成冤大頭。網紅妖怪16日發文爆料：「由於我的介入把前夫哥引入戰場，葉珂已經把黃曉明買給她的東西抵給前夫還債那1000萬了！怕不還錢，前夫開錘。」妖怪詳細說明抵押的物品包含愛馬仕包包、手錶等，他更懷疑黃曉明被葉珂詐騙，要黃曉明趕快釐清葉珂懷孕時間軸：「葉在那個月只跟黃相處了2天！這個看看機票就知道了。黃哥快50的人老當益壯，一槍得標！別道歉了，特麼趕緊把事處理了吧！」妖怪認為葉珂懷孕有蹊蹺，他勸黃曉明與其道歉不如趕快釐清事情真相，更以「冤種」2個字形容黃曉明，讓此事再度登上輿論浪尖。而日前黃曉明出面道歉時，雙頰凹陷看起來瘦了不少，他向大家90度鞠躬，無奈地說：「最近一些『亂七八糟』的事情，其實也挺困擾的，我挺難過的，但是沒有辦法。我覺得很抱歉，讓很多人擔心了。」32歲的葉珂面對眾多輿論攻擊，10日公開發表聲明後選擇退網：「非常誠懇地給大家道歉，最近一些媒體的不實言論和自己過往的一些言論，佔用了公共資源，給大家帶來了不好的影響，真的很抱歉。」葉珂表示關於天價扶養費、名媛培訓班這些傳聞都不是事實，希望大家放過她，不要再傳播謠言了。至於她的前夫王命金到底是不是劈腿，葉珂表示是「原則性問題」，目前雙方都選擇各自安好，這幾天她也對自己的問題進行反省，意識到還有很多不足之處，但她說自己並非公眾人物只是平凡人，只想回歸安穩平靜的生活，目前因為身體不適和家人關係，決定全面退出網路：「再次給大家道歉，希望大家一切都好，平安順利！」