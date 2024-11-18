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根據ESPN知名記者Shams Charania報導，夏洛特黃蜂後衛「三球」LaMelo Ball因攻擊性和貶損性言論而被NBA聯盟罰款10萬美元（約合新台幣324萬元），原因是他在上一場對戰密爾瓦基公鹿的比賽結束後彈到「字母哥」Giannis Antetokounmpo時使用歧視性詞語。在1分險勝公鹿的賽後，LaMelo Ball在場邊受訪時談到了球隊對字母哥的防守，他誇讚對手的能力直言：「我們全上了，No homo。」「No homo」是90年代的Hip hop界的俚語，主要是指男性與男性之間表達「沒有同性戀的意思」，普遍用男人之間的彼此稱讚。還有一種用法是，同性戀男性可以用這句話來表達自己對另一個男性的欣賞。聯盟認定LaMelo Ball這句話中帶有對同性戀的歧視。除了三球之外，Roy Hobert（7.5萬美元）、Nikola Jokic（2.5萬美元）、Cam Thomas（4萬美元）都曾因使用該詞語而遭到NBA罰款。