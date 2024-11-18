颱風萬宜（Man-Yi）在昨（17）日登陸菲律賓，下午襲擊呂宋島（Luzon），從災情畫面中可以看到洪水幾乎淹到人的頭部、多地房屋毀損嚴重和土石流不斷發生，截至今（18）日8點，該國受災人口已超過110萬，而救難人員仍在搶救中。
颱風萬宜發展成最強颱風完全出乎專家意料之外，原本各路專家預估颱風萬宜很快就會消散，未料如今不僅成為強烈颱風，且強度遠超山陀兒、康芮巔峰時期，成為2024年的「年度風王」。
菲律賓加丹杜安尼斯東北部的潘加尼班市（Panganiban）首當其衝，透過市長羅布雷斯（Cesar Robles）在臉書分享的照片，可以看到電線桿倒塌，房屋受損，樹木和鐵皮散落在馬路上，災情慘重。
菲律賓國家氣象局稱，今（18）日「萬宜」已經準備離開菲律賓呂宋島，進入南海，仍然維持颱風強度，其中心附近最大持續風速為每小時130公里，陣風可達每小時160公里，目前正以每小時30公里的速度向西北方向行進。
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從民眾上傳到社群平台的畫面中可看到風勢非常強大，居民僅能眼睜睜地看著自己的農田或家園被暴風雨破壞，無奈又哀傷；而部份地區的洪水更一度「快滅頂」，救難人員只能用小船艱辛地進行救災工作。
菲律賓加丹杜安尼斯東北部的潘加尼班市（Panganiban）首當其衝，透過市長羅布雷斯（Cesar Robles）在臉書分享的照片，可以看到電線桿倒塌，房屋受損，樹木和鐵皮散落在馬路上，災情慘重。
菲律賓國家氣象局稱，今（18）日「萬宜」已經準備離開菲律賓呂宋島，進入南海，仍然維持颱風強度，其中心附近最大持續風速為每小時130公里，陣風可達每小時160公里，目前正以每小時30公里的速度向西北方向行進。