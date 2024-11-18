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美國總統當選人川普預計明年1月20日就職，過去總統多次指派立法院長組跨黨派祝賀團赴美，今年總統賴清德是否按此慣例不「卡韓」引發關注。對此，國民黨立委李彥秀今（18）日指出，賴清德如果指派韓國瑜，除了是「現任院長級」特使外，立法院長也是台灣自由民主的象徵，更有利於化解朝野對立釋出和解和善意，是「一石三鳥」的好選擇。李彥秀提及，川普將於明年1月20日就職。依據過去慣例，台灣都是由總統指派「民間代表團」赴美參與美國總統就職典禮，再由駐美代表處安排出席相關活動，促進台美國會人士進行互動。李彥秀續指，因此，由韓國瑜率團前往參加美國總統就職，與美國國會人士交流應該是最適合，也是最理想的人選。過去總統曾指派李遠哲與游錫堃以中研院院長及前行政院長身份組團，疫情期間也曾指派駐美代表蕭美琴代表。2001年、2009年、2013年，則是由王金平率團出席，則是次數最多的安排，也是層級最高的安排。李彥秀認為，賴清德如果指派韓國瑜，率領三黨代表前往美國參與川普就職典禮，除了是「現任院長級」特使外，立法院長也是台灣自由民主的象徵，更有利於化解朝野對立釋出和解和善意，是「一石三鳥」的好選擇，再來就是要看賴清德總統的政治智慧了。