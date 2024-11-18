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18日清晨，高雄一名38歲的男子，疑似情緒失控暴走，先是撿拾路邊的花瓶，之後攻擊興華路某大樓的2名管理員（35歲李姓男子、65歲許姓男子），接著攻擊林森一路某超商店員，又再攻擊附近的檳榔攤西施，最後向50歲郭姓女子伸手討要麵包及機車鑰匙，但遭對方拒絕、隨後逃逸。警方獲報後趕抵，該男子赤腳、手拿花瓶，見到員警大聲失控咆哮，警方隨即以辣椒水將其制伏，並將他強制送醫，全案將依傷害、強制等罪偵辦。據了解，男子因情緒不穩，持花瓶攻擊3男1女，其中，2名管理員頭部挫傷、超商店員耳朵遭劃傷流血、27歲顏姓檳榔西施鼻樑遭劃傷。最後男子向郭女討要麵包及機車鑰匙，遭拒絕之逃逸。員警獲發現男子激動無法自制，先行強制就醫，全案將依傷害、強制等罪偵辦，並配合相關單位強制治療。