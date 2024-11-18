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在11月17日的世界12強賽B組小組賽的賽事結束後，日本和中華隊分別拿下第3勝，韓國已確定無法進入超級輪比賽。這次賽會在首場比賽輸給中華隊的一戰對他們造成重傷害，韓國《日間體育》也分析球隊之所以落敗的原因。按照賽制，只有小組前2名可以晉級到在日本舉辦的超級輪，因此即使韓國在18日擊敗澳洲，也無法達成晉級條件。韓國首場比賽輸給中華隊，成為關鍵因素。在該場比賽中，韓國輸球後失去了對中華隊在同戰績時比較對戰勝負的優勢，即使最終兩隊同為3勝2敗，中華隊也會因直接對戰的勝利排名在前。《日間體育》指出，這次韓國的目標是以4勝1敗完成小組賽，主要計畫是擊敗除了日本以外的其他四支球隊，從而以小組第2晉級。然而，首戰韓國派出了最有國際賽經驗的側投投手高永表，希望壓制台灣的打線。但高永表僅投了2局便失掉6分，包括一發滿貫全壘打，直接導致韓國陷入苦戰。第 2 局的崩潰成為比賽轉折點：高永表的水準大幅下滑，韓國教練團換投決定下得太慢，使得情勢惡化。《日間體育》還表示，韓國隊在12強賽的策略方面也有問題，賽前已清楚自身「先發稍弱，牛棚較強」的投手配置。然而，對台灣比賽中，過於依賴數據分析、且沒有考量到對手的進步（如台灣球員過去對側投變速球的應對較弱），臨場調度欠佳，導致慘敗。隨後的日本戰，韓國仍然因投手調整過慢而落敗。首屆12強奪冠，第二屆也打進決賽，這次卻在小組賽淘汰，韓國希望能在最後一場對澳洲的比賽中拿下勝利，至少保住小組第3的位置，為本屆賽事畫上句點，此役高永表將再次登板。《日間體育》指出這對他本人以及整支球隊的榮譽修復都至關重要。因為韓國代表隊這次的目標是以培養年輕選手為主，為2026年的世界棒球經典賽（WBC）以及2028年洛杉磯奧運會做準備，這場比賽也是重拾信心的重要契機。