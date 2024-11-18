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▲世界棒球12強中華隊捕手吉力吉撈．鞏冠敲出三分打點全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲世界棒球12強中華隊外野手林立對澳洲一戰繳出5安打的超猛打賞。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲世界棒球12強賽目前B組晉級隊伍已確定，由日本隊拿下小組第1晉級，而中華隊是小組第2晉級。（圖／NOWnews社群中心製）

▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

什麼是超級循環賽？世界12強棒球賽B組預賽，中華隊昨（17）日擊敗澳洲後，確定晉級最終4強的複賽，同時，也是21年後再度晉級全球成棒等級賽事4強。特別的是，這次12強棒球賽則是在複賽後，重新計算成績。11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）並且，美國隊在21日晚間交手日本後，隔天中午就要出戰中華隊，出現「晚接午」行程，對於中華隊來說，可以說是一大優勢。中華隊歷年戰績部分，首屆止步預賽，以第9名作收，第2屆在預賽拿下2勝1敗，首度闖入複賽，最終拿下2勝3敗，位居第5名，無緣爭奪前3。本次闖入4強，寫下12強賽最佳成績，將在超級循環賽持續挑戰刷新紀錄。11/24 11:00 銅牌戰（超級循環賽戰績後2名）11/24 18:00 金牌戰（超級循環賽戰績前2名）⚾️：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。