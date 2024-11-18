什麼是超級循環賽？世界12強棒球賽B組預賽，中華隊昨（17）日擊敗澳洲後，確定晉級最終4強的複賽，同時，也是21年後再度晉級全球成棒等級賽事4強。中華隊即將在11月21日前進東京大巨蛋，和委內瑞拉、美國以及日本，進行超級循環賽，爭奪闖入冠軍賽的機會。以下《NOWnews》為讀者整理超級循環賽的完整規定，以及分析中華隊的比賽時間是否有優勢。
⚾️什麼是超級循環賽？
超級循環賽，如同賽制名稱，進入複賽後的隊伍，將要互相進行「循環」賽，代表中華隊會和所有4強球隊交手。賽事結束後，取超級循環賽戰績前2名晉級冠軍賽，後2名進季軍賽。
特別的是，這次12強棒球賽則是在複賽後，重新計算成績。中華隊在B組預賽，曾經交手日本隊，並以1：3吞下敗仗，不過該場戰績在進入複賽後便不列入計算。
⚾️2024世界12強棒球賽超級循環賽賽程：
11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)
11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)
11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）
11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）
11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）
11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）
⚾️2024世界12強棒球賽-中華隊賽程：
超級循環賽中，中華隊將先後交手委內瑞拉、美國，最後才是日本隊。在賽事進行時間上，中華隊有相當程度的優勢，3天賽事都有足夠時間休息，前2戰都是中午開打，而台日大戰則是在晚間。並且，美國隊在21日晚間交手日本後，隔天中午就要出戰中華隊，出現「晚接午」行程，對於中華隊來說，可以說是一大優勢。
中華隊歷年戰績部分，首屆止步預賽，以第9名作收，第2屆在預賽拿下2勝1敗，首度闖入複賽，最終拿下2勝3敗，位居第5名，無緣爭奪前3。本次闖入4強，寫下12強賽最佳成績，將在超級循環賽持續挑戰刷新紀錄。
⚾️2024世界12強棒球賽銅牌戰、金牌戰賽程：
11/24 11:00 銅牌戰（超級循環賽戰績後2名）
11/24 18:00 金牌戰（超級循環賽戰績前2名）
⚾️2024世界12強棒球賽預賽戰績：
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊名單：
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
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⚾️什麼是超級循環賽？
超級循環賽，如同賽制名稱，進入複賽後的隊伍，將要互相進行「循環」賽，代表中華隊會和所有4強球隊交手。賽事結束後，取超級循環賽戰績前2名晉級冠軍賽，後2名進季軍賽。
特別的是，這次12強棒球賽則是在複賽後，重新計算成績。中華隊在B組預賽，曾經交手日本隊，並以1：3吞下敗仗，不過該場戰績在進入複賽後便不列入計算。
⚾️2024世界12強棒球賽超級循環賽賽程：
11/21 11:00 委內瑞拉(A1) vs. ⭐️中華隊(B2)
11/21 18:00 日本(B1) vs. 美國(A2)
11/22 11:00 ⭐️中華隊（B2） vs. 美國（A2）
11/22 18:00 日本（B1） vs. 委內瑞拉（A1）
11/23 11:00 委內瑞拉（A1） vs. 美國（A2）
11/23 18:00 日本（B1）vs. ⭐️中華隊（B2）
⚾️2024世界12強棒球賽-中華隊賽程：
超級循環賽中，中華隊將先後交手委內瑞拉、美國，最後才是日本隊。在賽事進行時間上，中華隊有相當程度的優勢，3天賽事都有足夠時間休息，前2戰都是中午開打，而台日大戰則是在晚間。並且，美國隊在21日晚間交手日本後，隔天中午就要出戰中華隊，出現「晚接午」行程，對於中華隊來說，可以說是一大優勢。
中華隊歷年戰績部分，首屆止步預賽，以第9名作收，第2屆在預賽拿下2勝1敗，首度闖入複賽，最終拿下2勝3敗，位居第5名，無緣爭奪前3。本次闖入4強，寫下12強賽最佳成績，將在超級循環賽持續挑戰刷新紀錄。
⚾️2024世界12強棒球賽銅牌戰、金牌戰賽程：
11/24 11:00 銅牌戰（超級循環賽戰績後2名）
11/24 18:00 金牌戰（超級循環賽戰績前2名）
⚾️2024世界12強棒球賽預賽戰績：
⚾️2024世界12強棒球賽中華隊名單：
📌投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📌捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📌內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📌外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
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