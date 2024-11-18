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先前罷免基隆市長謝國樑甫落幕，加上立院朝野衝突加劇，在明年初立委上任後一年恐現大罷免潮。國民黨立委徐巧芯被列入罷免名單內，不過仔細一看罷免理由，竟是有次她受訪時，有隻蚊子停在她臉上，可她卻聞風不動，讓她直呼「看不懂！」近日在社群平台流傳「雙北大罷」宣傳，罷免名單包括立委張智倫、林德福、羅智強、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、葉元之7人。對此，徐巧芯17日在節目《週末大爆卦》指出，從網路上可以看到罷免宣傳風格一樣，推測是同一群人、同一資金，都是針對雙北立委，此外台中還有另外一群人在搞罷免，「這些人搞惡性罷免後面有什麼正當理由嗎？」徐巧芯透露，自己點進去看過，她被罷免的理由，竟然是因為有次受訪時，有隻蚊子停在她臉上，可她卻聞風不動的受訪，讓她直呼「看不懂！」徐巧芯曬出罷免她的臉書粉專截圖「有隻蚊子停在臉上」的照片，她也透露自己把這張照片分享到黨團群組，想讓大家可以看看罷免理由有多荒謬，沒想到藍委王鴻薇還稱讚她眼妝很漂亮。徐巧芯說，若藍綠白有人做不好，該罷免就罷免，可現在罷免成了民進黨和綠營側翼拿來濫用的一個手段，因此她認為罷免要加嚴是有道理的。