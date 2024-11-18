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世界棒球12強賽，古巴昨天面對日本，攸關淘汰一戰，王牌左投Livan Moinelo在第6局臨危受命登板，但賽前就傳出感冒病情惡化的他，賽中一次觸身球砸到辰己涼介，導致後者需要送醫檢查，賽後Moinelo急切尋找日本隊員進行道歉，反倒讓日本球迷心疼他抱病出賽。昨晚天母球場大雨不停下，第8局，Moinelo投出一顆147公里的直球，失控砸中辰己涼介的右手肘，使他痛到直接倒地，隨後被送往醫院，未能參與日本贏球後的狂歡，而Moinelo在賽後四處詢問辰己涼介的狀況，並向日本捕手佐藤都志也表達歉意，「辰己還好嗎？對不起。」日本媒體報導此事，加上先前他傳出感染流感，雖然後來澄清是腸胃炎但又發燒瘦了4公斤，反倒讓日本球迷心疼起這位軟銀洋投，「希望他的病情不會加重」、「看到他帶著不曾見過的壓力表情，痛苦地投球，那樣的場面讓人看了也感到心疼」。Moinelo在2017年經典賽後與軟銀簽下育成合約，效力至今，本季出賽25場，拿下11勝5敗，並以1.88的防禦率獲得太平洋聯盟防禦率王，是本屆古巴隊中讓日本球迷耳熟能詳的球員之一。古巴最終以6：7輸球，苦吞1勝3敗提前宣告出局，Moinelo賽後受訪時對日本隊送上了誠摯的祝福，「我們輸了，現在要說再見了。這很殘酷…但感覺很棒、也很開心。日本真的很強。」