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▲余天2022年7月曾因小中風住院，所幸及早治療，並無大礙。（圖／余天臉書）

▲余天住院治療後，如今已經恢復健康。（圖／余祥銓臉書）

76歲資深藝人余天2022年7月曾因小中風住院，所幸及早治療，並無大礙，去年又檢查出肝臟有7公分大的囊腫，除了肝臟囊泡，還有胰臟囊泡、膽結石以及腎臟有鈣化結石，但因為是良性腫瘤，因此選擇觀察而不是切除，如今余天也在節目上曝光自己的身體狀況，有幾條大血管已經被堵到剩30%，「後來放一根支架。」余天在節目《話時代人物》提到當年的情況，透露自己是小中風，「之前堵住一節，但是很奇怪它就從旁邊出來，醫生說好多小血管長出來，真的是這個命太好了、命大。」由於該處負責供應身體中的血液，因此會傷到腦，導致小中風成為大中風，「邊這幾條大血管都檢查，有的也是堵到剩30%，他說要開刀，再不通的話就完了，後來放一根支架。」2年前余天正準備選舉，再加上女兒余苑綺罹癌狀況並不好，多重壓力下讓他發病，當時兒子余祥銓曾發文提到爸爸發病的情況，2個月來出現手麻、心臟抽痛的症狀，坐在沙發要伸手拉窗簾都很困難，半身麻痺一直發抖，曾一度臉色發白，連「高血壓」三個字都無法開口說，當時他覺得余天的症狀很奇怪，有時正常，有時又會有麻痺狀況。余祥銓表示，余天原本不想做檢查，最後是被李亞萍拖去，但沒想到情況嚴重到需要住院，所幸就醫後狀況好轉9成，未有後遺症，「檢查結果，頸部血管堵住，主幹線不通，直接繞小路通過去！來醫院時已經90%自癒。」但怕復發，當時醫生也警告，只要中風一次，復發機率非常高，因此他們遵循醫生指示住院觀察1週，如今余天也恢復健康。