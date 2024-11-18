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世界棒球12強預賽，昨天中華隊和日本同日獲勝，以B組前二名之姿提前拿下4強門票，今天預賽最終日，中華隊要出戰古巴，此役無關晉級，推出僅休3天的側投黃子鵬先發登板，而古巴則由左投Yoennis Yera掛帥先發。黃子鵬是中職近年本土強投，2022年奪下防禦率王，這次加入中華隊也被寄與先發重責，14日先發對多明尼加，前6局投出無安打，第7局站上投手丘時卻突然有狀況，防護員上場關切隨後換投，賽後中職回應為，「腳抽筋退場休息。」儘管提前退場，但中華隊終場以2：1贏球，讓黃子鵬收下勝投，此役投了66球吃完6局，繳出1四壞、4三振。中華隊靠著昨日以11：3擊敗澳洲，取得3勝1負，加上日本7：6退古巴，4戰全勝，雙雙拿下前往東京的門票，今天最終戰無關晉級，中華隊仍推出黃子鵬先發，持續為21日開始的複賽做好萬全準備。