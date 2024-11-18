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▲啦啦隊女孩千紘（左）、希美（右）被派去應援12強賽，亮眼表現引發關注。（圖／IG@_chii.s2、nono.cc23）

▲韓籍啦啦隊女神南珉貞（左起）、李晧禎、朴旻曙、安芝儇在台灣都有頗高人氣。（圖／記者吳翊緁攝影）

世界棒球12強賽B組賽事在台灣開打，場上打得火熱，場邊啦啦隊女孩的應援也是必看亮點之一。日前日韓大戰，日本球迷看了比賽就大讚台灣啦啦隊好熱情，更直呼在場邊的女孩千紘、希美好可愛，還以為她是台灣人；但事實是，千紘以及希美是不折不扣的日本人，她們都曾是日職琦玉西武獅啦啦隊一員，現為統一獅專屬啦啦隊「Uni-Girls」的一份子，這次在12強賽中意外從台灣紅回日本，掀起關注。15日在台北大巨蛋舉行的B組賽事由韓國隊對上日本隊，「日韓大戰」引發關注。就有日本網友在X（推特）發文，提到台灣啦啦隊的熱情應援，而影片中拍到的啦啦隊女孩，正是統一獅Uni-Girls的成員千紘（Chihiro）與希美（Nozomi）。不少台灣網友看了都笑翻，因為兩名女孩正是日本人，竟因為在台灣應援，意外獲得同胞的稱讚，紅回日本去。千紘和希美過去都是日職琦玉西武獅啦啦隊的成員，在今年春季加盟中華職棒，成為Uni-Girls球場上的亮點，在台灣也擄獲不少粉絲。目前千紘的IG有1.5萬人追蹤，希美IG則有1.9萬粉絲，這次被日本網友點名，也讓二人的關注度提高，粉絲看了紛紛留言，「友誼的橋樑…日本人進攻前，台灣人歡呼的畫面太感人了」、「原來是日本女孩，很有親切感」、「台灣的啦啦隊真的很棒」。除了兩位櫻花妹的表現非常精采外，12強球賽中，韓籍啦啦隊成員安芝儇、趙娟週、李晧禎的表現也相當亮眼，讓韓媒看了也目不轉睛，讚嘆幾人在台灣的熱門程度不輸給偶像明星，表示許多棒球周邊商品都有啦啦隊的照片或是簽名，記者在台灣期間也發現超商內可以見到很多韓籍女神代言的商品，讓他們深刻感受到台灣啦啦成員和韓國啦啦隊成員地位的差異。