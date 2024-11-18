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▲世界棒球12強中華隊先發投手郭俊麟。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

中華隊晉級4強打臉日媒排行！世界12強棒球賽B組預賽，今（18）日迎來最後一天賽事，不過中華隊拿下3勝1敗戰績，提前確定晉級複賽，跌破外界眼鏡。日本媒體《SportsNavi》的各隊戰力排行中，B組的排名依序為日本、古巴、多明尼加、韓國、中華隊以及澳洲，中華隊更是全部排名的倒數第2名。儘管如此，根據日媒先前排行，中華隊在評比的「先發」、「救援」部分，都只拿到評級中最低的5分，和澳洲相同。