中華隊晉級4強打臉日媒排行！世界12強棒球賽B組預賽，今（18）日迎來最後一天賽事，不過中華隊拿下3勝1敗戰績，提前確定晉級複賽，跌破外界眼鏡。尤其是在預賽開打前，名為《SportsNavi》的日本媒體，曾列出12隊戰力評比，並把中華隊排在倒數第2名，僅優於預賽同組的澳洲，如今中華隊完美推翻這個排行，一躍而上，闖入最終4強。
古林睿煬賽前辭退 中華隊仍爆冷闖4強
日本媒體《SportsNavi》的各隊戰力排行中，B組的排名依序為日本、古巴、多明尼加、韓國、中華隊以及澳洲，中華隊更是全部排名的倒數第2名。其分析認為，中華隊雖然擁有張奕、陳冠宇、郭俊麟等許多有日職經驗的選手，打線部分則有強打林立、重砲吉力吉撈・鞏冠等人，但在「金孫」古林睿煬因傷缺陣後，對投手戰力有所打擊。
儘管如此，中華隊先是擊敗強敵韓國、多明尼加，以2連勝起頭，接著又在昨（18）日以11：3痛擊澳洲，攜手日本隊淘汰剩餘4隊，確定闖入複賽，隊史睽違21年再度晉級成棒等級賽事的最終4強。
根據日媒先前排行，中華隊在評比的「先發」、「救援」部分，都只拿到評級中最低的5分，和澳洲相同。但讓人意想不到的是，中華隊先發投手、牛棚展現堅強實力，目前預賽4戰，總共只失了10分，高居B組之冠，成為最終打臉日媒排行，闖入4強的關鍵因素之一。
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日本媒體《SportsNavi》的各隊戰力排行中，B組的排名依序為日本、古巴、多明尼加、韓國、中華隊以及澳洲，中華隊更是全部排名的倒數第2名。其分析認為，中華隊雖然擁有張奕、陳冠宇、郭俊麟等許多有日職經驗的選手，打線部分則有強打林立、重砲吉力吉撈・鞏冠等人，但在「金孫」古林睿煬因傷缺陣後，對投手戰力有所打擊。
儘管如此，中華隊先是擊敗強敵韓國、多明尼加，以2連勝起頭，接著又在昨（18）日以11：3痛擊澳洲，攜手日本隊淘汰剩餘4隊，確定闖入複賽，隊史睽違21年再度晉級成棒等級賽事的最終4強。
根據日媒先前排行，中華隊在評比的「先發」、「救援」部分，都只拿到評級中最低的5分，和澳洲相同。但讓人意想不到的是，中華隊先發投手、牛棚展現堅強實力，目前預賽4戰，總共只失了10分，高居B組之冠，成為最終打臉日媒排行，闖入4強的關鍵因素之一。
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